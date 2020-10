General Motors hat die Zeichen der Zeit offenbar erkant. Der US-Autobauer investiert etwa 2,2 Milliarden Dollar in den kommenden Jahren in seine US-Produktionsbetriebe, hauptsächlich um die Produktion von Elektrofahrzeugen zu steigern, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Der Aktie scheint dieser strategische Schritt zu gefallen.Die Investition des Detroiter Autoherstellers zahlt auf GM-CEO Mary Barra's "Triple Zero"-Vision von null Unfällen, null Emissionen und null Staus ein, da man nun ...

