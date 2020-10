Künstliche Intelligenz dominiert die Fortentwicklung der Grafik-Software aus dem Hause Adobe. Damit beeindruckt der Hersteller die Besucher seiner Hausmesse Adobe Max. Die Adobe Max ist die jährliche Hausmesse des Software-Herstellers. Sie dient dazu, aktuelle und künftige Neuerungen der eigenen Creative Cloud vorzustellen. Sie fand bislang als Präsenzveranstaltung in den USA statt und sollte in diesem Jahr zusätzlich in Portugal zu Gast sein. Die Coronakrise hat beiden Events den Boden entzogen. Adobe hat das Beste aus der Situation gemacht und ein virtuelles...

