DJ Fresenius Medical Care: Corona wird uns sicher bis Mitte 2021 beschäftigen

FRANKFURT (Dow Jones)--Aus Sicht des Vorstandsvorsitzenden des Dialyseanbieters Fresenius Medical Care (FMC) wird die Corona-Pandemie auch in den nächsten Monaten noch einen immens hohen Aufwand erfordern. "Es ist ein langer Kampf, der noch nicht vorüber ist", sagte Rice Powell der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ). "Meiner Meinung nach wird Corona uns sicher noch bis Mitte nächsten Jahres beschäftigen".

Die finanzielle Unterstützung in Höhe von 250 Millionen US-Dollar durch die amerikanische Regierung über den sogenannten Cares Act wird nach Aussage Powells im vierten Quartal aufgebraucht sein. Dennoch blickt der Manager wenige Wochen vor den amerikanischen Präsidentschaftswahlen recht zuversichtlich in die Zukunft. "Sowohl die Demokraten als auch die Republikaner haben Programme vorgeschlagen, die sich in ihrer Ausgestaltung und Höhe zwar unterscheiden, aber die Absicht, etwas zu tun, ist in beiden Lagern da", sagte er mit Blick auf finanzielle Hilfsmittel.

Neben organischem Wachstum sieht Powell in den nächsten Jahren auch noch Möglichkeiten für Zukäufe und Partnerschaften. "Wir haben etwa 5 Milliarden Euro zur Verfügung", sagte Powell. Im Gegensatz zu früher müsse zusätzlicher Wert aber nicht immer nur durch Übernahmen geschaffen werden.

October 20, 2020 12:18 ET (16:18 GMT)

