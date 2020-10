Steigende Corona-Infektionszahlen und die Furcht vor erneuten Lockdowns haben am Dienstag die Anleger am deutschen Aktienmarkt verunsichert. Der DAX verlor 0,92 Prozent auf 12 736,95 Punkte. Der MDAX der 60 mittelgroßen Börsentitel sank um 0,44 Prozent auf 27 692,89 Zähler. Die zunehmend schärferen Covid-19-Regelungen in vielen europäischen Staaten hätten belastet, so Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners. "Wie schon im Frühjahr werden Lockdowns und andere Schutzmaßnahmen auch diesmal ...

