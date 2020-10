Kurz nach der Eröffnung der Schnellladesäulen an der Autobahn-Raststätte Werratal, bei der erstmals Zapfsäulen und Schnelllader unter einem gemeinsamen Dach platziert wurden, eröffnet EnBW nun einen weiteren, besonderen Schnellladepark: Die Anlage in Rutesheim an der A8 wurde dieses Mal auf der grünen Wiese gebaut. Die Anlage, von EnBW "Flagship-Ladepark" genannt, verfügt über viele Annehmlichkeiten, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...