Aktuell sind Aktien aus dem Bereich der E-Mobilität ein absoluter Renner. Von dieser Euphoriewelle wurden auch viele Nebenwerte erfasst, die bislang kaum nennenswerte Umsätze im realen Geschäft erzielten. Dieses gute Marktsentiment will jetzt auch die Voltabox AG (ISIN: DE000A2E4LE9; WKN: A2E4LE) aus Delbrück nutzen. Am Dienstag reagierte der Kurs auf die Ankündigung eines revolutionären Batteriekonzeptes bereits mit einem Kurssprung von 21 % im Xetra-Handel. Allerdings war die Notierung zuvor auf ein extrem enttäuschendes Niveau gefallen.Am 1. Dezember will Voltabox der Weltöffentlichkeit ein völlig neu entwickeltes Batteriekonzept unter dem Namen Flow-Shape-Design vorstellen. Hierbei soll sich der Ansatz grundlegend von bisherigen Produktionsstandards für Batteriemodule unterscheiden. Entsprechend erklärte Voltabox CEO Jürgen Pampel: "Mit dem Voltabox-Flow-Shape-Design(R) treten wir in eine neue Ära der Batterieauslegung ein. Damit ist die Möglichkeit geschaffen, die bestehenden und weltweit etablierten Modul- und Batteriekonzepte abzulösen." Er fügte hinzu: "Zudem sind wir mit der Technologie in der Lage, unseren Kunden flexibel und je nach Bedarf Mechanismen für eine noch einmal erhöhte Batteriesicherheit anzubieten."

