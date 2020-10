NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Vinci nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Der französische Bau- und Dienstleistungskonzern habe robust abgeschnitten und sowohl ihre Prognose als auch die Markterwartung übertroffen, schrieb Analystin Stephanie D'Ath in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem habe Vinci mehr Barmittel erwirtschaftet als gedacht./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2020 / 14:44 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2020 / 14:51 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000125486

