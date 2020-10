Die Snapchat-Mutter Snap hat nach US-Börsenschluss die Kennzahlen zum vergangenen Jahresviertel präsentiert.Snap veröffentlichte die Bilanz zum dritten Quartal 2020 nach dem Ertönen der Schlussglocke an der Wall Street.Demnach machte Snap überraschend einen Gewinn von 0,01 US-Dollar je Aktie. Experten hatten in vorherigen Prognosen mit einem EPS in Höhe von -0,179 US-Dollar aufgewartet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...