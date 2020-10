Bentley investiert in FutureOn für Unterwasserplanung, Engineering und Transparenz

Bentley Systems, Incorporated, der weltweit führende Anbieter ganzheitlicher Softwarelösungen und Cloud-Services für digitale Zwillinge zur Weiterentwicklung von Planung, Bau und Betrieb von Infrastruktur, gab heute bekannt, dass sich der Geschäftsbereich Deepwater von Shell für den digitalen Zwillingsansatz von Bentley entschieden hat, um den Prozess seiner Investitionsprojekte zu rationalisieren und die Zeit bis zur ersten Ölförderung zu verkürzen.

The solution spans project conception in the early phase design through to handover. (Photo: Image courtesy of Shell Deepwater)

Angesichts des Vorhabens, in den nächsten 10 Jahren mehrere Unterwasser-Verbindungsprojekte durchzuführen, hat Shell Deepwater Projects eine bedeutende Gelegenheit erkannt, um mithilfe einer integrierten Projektabwicklungs- und Engineering-Umgebung die Durchführung von Investitionsprojekten zu beschleunigen und die Projektlaufzeit zu verkürzen. Die Lösung reicht von der Projektkonzeption in der Frühphase bis zur Übergabe.

"Shell Deepwater Projects entwickelt eine integrierte Workflow- und Datenplattform von der Systemauswahl bis zur Anlagenübergabe, um unsere Investitionsprojektprozesse zu rationalisieren und die Zeit bis zur ersten Ölförderung zu verkürzen", so GT Ju, General Manager Gulf of Mexico Deepwater Projects. "Die Plattform wird in Partnerschaft mit Bentley entwickelt und nutzt die offene, skalierbare auf der Azure-Cloud basierte Plattform iTwin von Bentley, die Interoperabilität zwischen Eigentümer- und Lieferkettensystemen bietet. Wir sind davon überzeugt, dass eine End-to-End-Plattform, die uns Sichtbarkeit und Transparenz in Bezug auf Projekt- und Konstruktionsdaten über unser gesamtes Portfolio hinweg verschafft, ein Schlüsselfaktor für die Durchführung wettbewerbsfähiger Projekte sein wird."

Nicholas Cumins, Chief Product Officer von Bentley Systems, kommentierte das Projekt wie folgt: "Groß denken, im Kleinen testen und schnell skalieren fasst den Gesamtansatz zusammen, den Shell und Bentley bei dieser Initiative verfolgen. Die iTwin-Plattform von Bentley eignet sich ideal zur Bereitstellung eines abgestimmten, sicheren und visuellen Zugriffs auf Projektdaten über die gesamte Lieferkette und das gesamte Ökosystem von Investitionsprojekten hinweg. Die Entscheidung von Shell für die iTwin-Plattform von Bentley bestätigt unseren offenen Ansatz für digitale Zwillinge und unterstreicht die Skalierungsfähigkeit der Plattform selbst für die größten und komplexesten Investitionsprojekte und dynamischsten technischen Anwendungsfälle."

Investition des Bentley Acceleration Fund

Darüber hinaus kündigte Bentley an, dass das Unternehmen FutureOn, einem norwegischen Softwareunternehmen, das Tiefsee-Unterwasserprojekte unterstützt, Investitionsmittel zur Verfügung stellen wird, um die Digitalisierung in der Öl- und Gasindustrie zu beschleunigen. Die Investition schafft beste Voraussetzungen für die digitale Zwillingstechnologie der nächsten Generation von FutureOn und Bentley, die Daten in Öl- und Gas-Ökosystemen verwalten und analysieren, in bestehende Systeme integriert werden, Analysen transparent gestalten und die gemeinsame Entwicklung von Ideen beschleunigen kann.

FutureOn stützt sich auf mehr als 20 Jahre Erfahrung im visuellen Engineering, insbesondere im Unterwasserbereich der Öl- und Gasindustrie. Das Unternehmen wird seine preisgekrönte Field Design Application (FieldAP) und seine API-zentrierte Kollaborationsplattform (FieldTwin) mit der digitalen Zwillingsplattform (iTwin) von Bentley kombinieren, um anwendende Unternehmen wie Shell Deepwater voranzubringen. Sowohl FutureOn als auch die Bentley-Plattformen nutzen offene Webstandards, um komplexe Integration und Anpassung zu erleichtern. Die kombinierten Angebote werden bereits in Explorations- und Produktions-Workflows für die Erstellung und Pflege von digitalen Unterwasser-Zwillingen implementiert.

"Die Investition des Bentley Acceleration Fund ist ein bedeutender Meilenstein für FutureOn und wird dazu beitragen, das Wachstum unseres Unternehmens voranzutreiben, indem wir die FutureOn Technologie weiterentwickeln und unsere Reichweite vergrößern", sagte Paal Roppen, CEO von FutureOn. "Heute ist die Digitalisierung für die Öl- und Gasindustrie wichtiger denn je, da die Marktbedingungen nach wie vor schwierig sind. Innovative und bahnbrechende digitale Zwillingstechnologien, wie wir sie zusammen mit Bentley entwickeln, werden zukunftsorientierten Unternehmen wie Shell Deepwater helfen, die Projekt- und Anlagenleistung zu verbessern."

