Entwicklungsprojekt soll Fischereien und hochwertige Agrarketten unterstützen

PLEASANT GROVE, Utah und NAIROBI, Kenia, Oct. 21, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- doTERRA und seine Lieferkettenpartner haben sich mit der Weltbank zusammengetan, um Kleinbauern in Kenia einen besseren Zugang zu Finanzmitteln zu ermöglichen. Das Projekt ist Teil einer umfassenderen Strategie mit dem Namen "Kenya Marine Fisheries and Socio-Economic Development Project" (KEMFSED), mit der die Wertschöpfungsketten von Fischereien und hochwertigen Agrarerzeugnissen wie ätherischen Ölen in den Küstenfischergemeinden unterstützt werden sollen.



"Wir haben mit Vertretern der Weltbank über den Erfolg unserer landwirtschaftlichen Initiativen in der Region gesprochen und haben dabei überlegt, wie wir zusammenarbeiten könnten, um noch mehr Menschen bessere Möglichkeiten zu bieten", erzählt Taylor MacKay, Strategic Sourcing Manager bei doTERRA. "Die Weltbank hat gesehen, dass wir Landwirte und lokale Gemeinden mit unseren Co-Impact-Sourcing-Initiativen wirklich unterstützen können, und in doTERRA einen Implementierungspartner erkannt, mit dem sie in der Region noch mehr erreichen kann. Es war großartig zu sehen, wie dieses Projekt von Grund auf Gestalt angenommen hat - von der Ideenfindung bis hin zur Empfehlung anderer Organisationen für die Umsetzung - wir sind sehr dankbar, dass wir mithelfen können, gemeinsam wichtige Veränderungen voranzutreiben."

Das KEMFSED-Projekt soll fünf Jahre laufen, mit dem übergeordneten Ziel, die Lebensgrundlagen der beteiligten Personen zu verbessern und gleichzeitig die Intaktheit der Ökosysteme vor Ort zu bewahren. Wenn das Projekt erfolgreich ist, hat es das Potenzial, als Modell für ähnliche Programme auf der ganzen Welt zu dienen.

Eines der Hauptziele von doTERRA in Kenia ist die Bildung erfolgreicher landwirtschaftlicher Kooperativen in verschiedenen Gemeinden der Region. Neben seinem Engagement für Kleinbauern setzt sich doTERRA auch für Entwicklungsprojekte zur Verbesserung der allgemeinen Gesundheit in der Bevölkerung vor Ort ein. Erfahren Sie mehr über Co-Impact-Sourcing und Community-Development-Projekte von doTERRA in Kenia.

