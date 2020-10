Vor Kurzem war es wieder so weit: Zwei Tage lang lockte Amazon mit dem Shopping-Event Prime Day Schnäppchenjäger in 19 Ländern in sein Online-Versandhaus. Doch während das Ereignis in den letzten Jahren immer wieder ein voller Erfolg war, geht die Citigroup dieses Jahr von einem anderen Ergebnis aus.? Citigroup hält Amazon Prime Day 2020 für vermeintliche Enttäuschung? Web-Traffic zeige Stagnation im Vergleich zum Vorjahr? Amazon-Mitteilung sprachlich verhaltenDas Amazon Shopping-Ereignis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...