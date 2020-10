DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 21. Oktober

=== *** 07:00 DE/Software AG, Ergebnis 3Q (09:30 Telefonkonferenz), Darmstadt 07:00 SE/Telefon AB LM Ericsson, Ergebnis 3Q, Stockholm 07:00 NL/Akzo Nobel NV, Ergebnis 3Q, Amsterdam 07:00 CH/Zur Rose Group AG, Trading Update 3Q, Frauenfeld *** 07:15 CH/Nestle SA, Umsatz 9 Monate, Vevey *** 08:00 GB/Verbraucherpreise September PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+0,6% gg Vj zuvor: -0,4% gg Vm/+0,2% gg Vj *** 08:15 ES/Iberdrola SA, Ergebnis 9 Monate, Bilbao *** 09:15 DE/Compleo Charging Solutions AG, Erstnotiz im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin 09:30 EU/EZB-Präsidentin Lagarde und EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Online-Dialog "ECB Listens" 09:30 EU/EuGH, Urteil zu Aufenthaltsrecht nach Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit wegen Wiederannahme der türkischen Staatsangehörigkeit, Luxemburg *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung von Dollar-Tendern mit 7- und 84-tägiger Laufzeit 11:00 DE/Bundesumweltministerin Schulze und UBA-Präsident Messner, PG zu Fortschrittsbericht 2020 zur deutschen Strategie für die Anpassung an die Folgen des Klimawandels, Berlin 12:15 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Keynote (virtuell) bei EU-Konferenz zur öffentlichen Beschaffung 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 13:30 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 3Q, Abbott Park *** 13:30 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 3Q, New York 14:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Übergabe des Jahresberichts des Nationalen Normenkontrollrats, Berlin 14:50 US/Fed, Rede von Fed-Gouverneurin Brainard (stimmberechtigt im FOMC) bei der Online-Konferenz der Society of Professional Economists *** 15:55 EU/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Online-Workshop zu International Capital Flows and Financial Policies 16:00 US/Fed, Rede von Cleveland-Fed-Präsidentin Mester (2020 stimmberechtigt im FOMC) bei einer Online-Konferenz der Money Macro and Finance Society *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 18:00 EU/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede bei Verleihung des German Bernacer Prize (online) 18:00 US/Fed, Rede (virtuell) von Dallas-Fed-Präsident Kaplan (2020 stimmberechtigt im FOMC) bei der Houston Hispanic Chamber of Commerce *** 20:00 US/Fed, Beige Book *** 22:25 US/Tesla Inc, Ergebnis 3Q, Palo Alto ===

