DJ EUREX/DAX-Future im frühen Handel höher

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Mittwochmorgen. Der Dezember-Kontrakt steigt gegen 06.02 Uhr um 61,5 auf 12.776,5 Punkte. In den Handel gegangen war er mit 12.758,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.790,0 und das -tief bei 12.726,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.296 Kontrakte.

Mit dem erneuten Anstieg zementiert der Future das Bild einer kurzfristigen Seitwärtsspanne. Nach dem Dreh an der 12.700er Marke am späten Dienstag könnte er nun wieder in den oberen Bereich laufen, also Richtung 13.000er Marke.

October 21, 2020 00:10 ET (04:10 GMT)

