INFICON mit herausforderndem dritten Quartal

Quartalsumsatz von USD 92 Mio. entspricht leichtem Rückgang von -1.3% zum gleichen Vorjahresquartal und -4.4% gegenüber dem starken zweiten Quartal 2020

Momentan erhöhter Preisdruck in China sowie geänderter Markt/Produktmix drücken Bruttomarge auf 45%, Betriebsgewinn auf USD 10.5 Mio., Betriebsgewinnmarge auf 11.4%

Steigerung gegenüber Vorjahr und Vorquartal bei Auftragseingang und operativem Cashflow

Guidance fürs Geschäftsjahr 2020: Erwarteter Umsatz unverändert bei USD 370-390 Mio.; Marge bei 15%-16%

Bad Ragaz/Schweiz, 21. Oktober 2020

INFICON Holding AG (SIX Swiss Exchange: IFCN) meldet für das dritte Quartal 2020 einen Umsatz von USD 92 Mio. Dies bedeutet gegenüber der gleichen Vorjahrsperiode einen leichten Rückgang von 1.3%. Unter Ausklammerung von Währungseinflüssen (+2.2 Prozentpunkte) ging der Quartalsumsatz gegenüber Vorjahr organisch um 3.4% zurück. In den ersten neun Monaten erzielte INFICON einen Umsatz von USD 280.9 Mio. und liegt damit in etwa auf Vorjahresniveau.

Entwicklung in den Zielmärkten und Regionen

Im grössten Zielmarkt Semi & Vacuum Coating erzielte INFICON im dritten Quartal einen Umsatz von USD 42.4 Mio. nach USD 40.1 Mio. vor Jahresfrist. Gegenüber dem ausserordentlich starken zweiten Quartal, das von gewissen Aufholeffekten geprägt war, ging der Umsatz um 20.9% zurück. Im Vergleich mit dem zweiten Quartal 2020 konnte INFICON den Umsatz in allen übrigen Zielmärkten steigern, jedoch die Vorjahreswerte nicht erreichen. Im Zielmarkt General Vacuum resultierte für INFICON gegenüber den vorangehenden drei Monaten per Ende September 2020 ein um 11.6% höherer, im Vergleich zum selben Vorjahresquartal ein um 3% tieferer Umsatz von USD 25.9 Mio. INFICON zeigt sich aufgrund des Umsatz- und Bestellungstrends zuversichtlich für diesen Markt. Eine ähnliche Entwicklung weist auch der Markt Refrigeration, Air Conditioning & Automotive auf, wo der Umsatz gegenüber dem zweiten Quartal um 13.8% auf USD 19.0 Mio. zulegte, aber im dritten Quartal 5.5% unter Vorjahr bleib. Der Trend stimmt auch hier verhalten zuversichtlich; nur das traditionelle Automotive-Geschäft liegt zurück, während die Nachfrage für Qualitätsprüfungsgeräte aus dem Bereich E-Mobility-Batterie weiterhin steigt und sich das traditionelle Kälte- und Klimageschäft stabil entwickelt. Der stark von Grossaufträgen abhängige Umsatz im Zielmarkt Security & Energy legte gegenüber dem zweiten Jahresviertel 2020 um 74.1% auf USD 4.7 Mio. zu. Damit lag der Umsatz in diesem Markt aber gleichwohl 25.4% unter dem starken Vorjahreswert. INFICON erwartet für diesen Markt im nächsten Jahr wieder eine spürbare Belebung.

Der starke Rückgang des Asiengeschäfts von 12.9% gegenüber dem Vorquartal hängt mit dem oben erwähnten, besonders umsatzstarken zweiten Quartal im Bereich Semi & Vacuum Coating zusammen. Demgegenüber stieg der im dritten Quartal erwirtschaftete Umsatz im Vergleich zum zweiten Quartal in Europa (+2.7%) und Amerika (+3.6%). In den ersten neun Monaten des Jahres ergibt sich für Asien per Saldo ein Plus von 3.4%, für Europa ein stabiler Verlauf (+0.5%) und für Amerika ein Rückgang (-9.7%).

Margen und Bilanz

INFICON erzielte im dritten Quartal 2020 einen Bruttogewinn von USD 41.4 Mio. nach USD 46.2 Mio. vor einem Jahr. Die Bruttogewinnmarge fiel im Jahresvergleich von 49.6% auf 45.0%. Durch die Covid-19-Pandemie gab es betriebliche Zusatzaufwände im Bereich Material, Produktion und Logistik. Zudem belasteten der geänderte Markt/Produktmix und der momentane Preisdruck bei chinesischen Chipherstellern die Margen. INFICON arbeitet intensiv an Produktinnovationen, welche in den nächsten Quartalen vorgestellt werden. Dies erklärt die um 10% höheren Ausgaben für Forschung und Entwicklung von USD 9.7 Mio. Die Verkaufs- und Administrationskosten blieben mit USD 21.2 Mio. unverändert. Der Betriebsgewinn für die Periode beläuft sich auf USD 10.1 Mio. nach USD 16.2 Mio. vor einem Jahr. Die Betriebsgewinnmarge sank entsprechend von 17.4% auf neu 11.4%. Der Nettogewinn lag bei USD 7.9 Mio. nach USD 12.4 Mio. in der letztjährigen Vergleichsperiode, was einer Marge von neu 8.6% nach zuvor 13.3% entspricht. Der Gewinn je Aktie liegt für das dritte Quartal bei USD 3.24 nach USD 5.10 vor einem Jahr.

Die Bilanz von INFICON zeigt per Ende September einen netto Cash-Bestand von USD 25.7 Mio. Per Ende September liegt die Eigenkapitalquote bei 65.2% nach 65.6% vor Jahresfrist respektive 75.9% per Ende Vorjahr. INFICON steigerte im dritten Quartal den operativen Cashflow auf USD 15.5 Mio. nach USD 11.0 im zweiten Quartal und USD 14.7 Mio. vor Jahresfrist. Das Working Capital nahm aufgrund höherer Rohmaterial- und Fertigproduktelagern von USD 115.4 Mio. auf USD 119.9 Mio. zu.

Guidance

Angesichts der guten und breit abgestützten Auftragslage erwartet INFICON für das ganze Geschäftsjahr 2020 einen unveränderten Umsatz von rund USD 370-390 Mio. und eine Betriebsgewinnmarge von 15%-16%. INFICON geht davon aus, dass nach Wegfall der diversen Sondereinflüsse und Belastungen zukünftig wieder höhere Margen erzielt werden. Auch wurden Massnahmen zur Margenstärkung an allen wichtigen Produktionsstandorten eingeleitet. Grundsätzlich ist die mittelfristige Zielausrichtung mit einer entsprechend höheren Gewinnmarge intakt.

Hintergrundinformation zu INFICON

INFICON ist ein führender Anbieter von innovativen Vakuuminstrumenten, hochpräziser Sensortechnologie und Prozesskontrollsoftware, welche die Produktivität und Qualität in hochentwickelten industriellen Vakuumprozessen steigern. Unsere Analyse-, Mess- und Kontrollprodukte sind ein wesentlicher Erfolgsfaktor in der Gaslecksuche der Klima- und Kühlgeräte-Herstellung und der Automobilindustrie, sowie für Produktionsanlagenhersteller und Endverbraucher bei der komplexen Fabrikation von Halbleitern und Dünnfilmbeschichtungen für optische Instrumente, Flachbildschirme, Solarzellen und industrielle Vakuumbeschichtungen. Weitere Anwender der Vakuumtechnologie sind: Life Sciences, Forschung, Raum- und Luftfahrt, Verpackungen, Wärmebehandlung, Laserschneiden und viele weitere Prozessindustrien. Unsere Expertise in der Vakuumtechnologie kommt zudem in der Entwicklung von einzigartigen Geräten zur Analyse giftiger Gase in der Notfallhilfe, der Sicherheitsüberwachung und Industriehygiene zum Einsatz. Das Unternehmen hat seinen Sitz in der Schweiz, verfügt über modernste Produktionsstätten in Europa, den USA und China sowie Niederlassungen in China, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Grossbritannien, Indien, Italien, Japan, Korea, Liechtenstein, Schweden, der Schweiz, Singapur, Taiwan und den USA. Die Namenaktien von INFICON (IFCN) werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt. Weitere Informationen zu INFICON und unseren Produkten finden Sie auf unserer Website www.inficon.com.

