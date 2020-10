EQS Group-Ad-hoc: Bellevue Group AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Offenlegung von Beteiligungen: Hans Jörg Wyss übernimmt von Jörg Bantleon Anteil an Bellevue Group



21.10.2020 / 07:00 CET/CEST

Medienmitteilung Küsnacht, 21. Oktober 2020 Offenlegung von Beteiligungen: Hans Jörg Wyss übernimmt von Jörg Bantleon Anteil an Bellevue Group Die Bellevue Group wurde gestern von Jörg Bantleon, D-80000 München informiert, dass er seine Beteiligung von 1'353'181 Aktien (10.05%) an der Bellevue Group, gehalten durch die BANTLEON BANK AG, Bahnhofstrasse 2, CH-6300 Zug, verkauft hat. Der Anteil wird grösstenteils (9.66%) durch Hansjörg Wyss, US-Cambridge MA, übernommen. Die Bellevue Group bedankt sich bei Jörg Bantleon für das Vertrauen und die langjährige Unterstützung und freut sich, dass mit Hansjörg Wyss ein neuer langfristig orientierter Aktionär gewonnen werden konnte. Somit halten die Ankeraktionäre (31.6%) zusammen mit den Mitarbeitenden (11.4%) und Hans Jörg Wyss die Aktienmehrheit an der Bellevue Group. Dieser Aktionärskreis bildet das solide Fundament der Bellevue Group und wird weiterhin eine beständige Geschäftsentwicklung ermöglichen. Kontakt Media Relations: Jürg Stähelin, IRF

Telefon: +41 44 244 81 51, staehelin@irf-reputation.ch Investor Relations: Michael Hutter, CFO

Telefon +41 44 267 67 20, mhu@bellevue.ch Bellevue Group Die Bellevue Group ist eine unabhängige, auf Asset Management fokussierte Schweizer Finanzboutique, die an der SIX Swiss Exchange notiert ist. Gegründet 1993, konzentriert sich der reine Asset Manager mit seinen rund 100 Mitarbeitenden auf eine ausgewählte und diversifizierte Angebotspalette basierend auf den drei Pfeilern spezialisierte Healthcare-Strategien, alternative Anlagestrategien und traditionelle Anlagestrategien.

