DJ Einstieg von Nexity beim Immobilienentwickler pantera AG schafft ungeachtet der Corona-Zeit eindrucksvolle Erfolge - Verbesserte Akquise - Beschleunigte Investitionsentscheidungen - Optimierte Kapitalstruktur

Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Köln (pts008/21.10.2020/07:10) - Bereits ein halbes Jahr nach dem Einstieg von Nexity als Europas größtem Wohnimmobilienentwickler bei der pantera AG zeigen sich zahlreiche Erfolge. Besonders beachtlich ist dies vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie. "Bei Projektentwicklungen ermöglicht uns die Option auf bankenunabhängige Finanzierungen bei Grundstücksankäufen deutlich schnellere Investitionsentscheidungen", berichtet Michael Ries, Vorsitzender des Vorstandes der pantera AG. "Die hierdurch optimierte Verhandlungsposition hat uns bereits Ankäufe von mehreren Grundstücken ermöglicht."

Beispielhaft steht dafür ein aktuelles Projekt in Berlin. Dort erwarb die pantera AG ein 8.000 Quadratmeter großes Grundstück am Unfallkrankenhaus Berlin (ukb) im Stadtteil Marzahn und plant dort die Revitalisierung einer denkmalgeschützten Immobilie mit 6.900 Quadratmeter Bruttogrundfläche für den ukb-Gesundheitscampus. Weitere beschlossene Projekte in der Hauptstadt und anderen deutschen Metropolregionen werden noch in diesem Jahr präsentiert.

"Durch die Zusammenarbeit mit Nexity wurde auch die Kapitalstruktur sowie die Bonität der pantera AG nachhaltig gestärkt", erläutert Horst Lehmann, Chief Financial Officer der pantera AG: "Möglich wurde das durch eine erhebliche Erhöhung der Kapitalausstattung sowie die Ablösung hoch verzinster Darlehen. Auch die inhouse-Projektakquise ist effizienter geworden, was jetzt große Immobilienentwicklungen bis hin zu kompletten Quartiersbildungen erleichtert." Eine solche erfolgt etwa im Düsseldorfer Stadtteil Flingern, wo das Unternehmen ein komplett neues Großareal mit einer Fläche von über 40.000 Quadratmetern und verschiedenen Assetklassen entstehen lässt.

Wachstumsmarkt Serviced Apartments

Zudem hat sich die pantera AG im Markt der Serviced Apartments für Dienstreisende, die für mehrere Wochen oder Monate in einer Stadt bleiben, noch besser positionieren können. Diese Unterkünfte gewinnen im Vergleich zu den von der Corona-Pandemie besonders betroffenen klassischen Hotels an Marktanteil, da sie Selbstversorgung und Social Distancing ermöglichen. Auch bei Serviced Apartments für Menschen ab 60 Jahren steigt angesichts der demographischen Entwicklung die Nachfrage nach Projektentwicklungen bundesweit weiter an.

Erfolge in gefragten Märkten

Das Projektvolumen der pantera AG ist über jüngste Baugenehmigungen stark gewachsen, zum Beispiel für die 87 Serviced Apartments im Münchener Stadtteil Berg am Laim. "Das ist bereits unsere vierte Projektentwicklung von Serviced Apartments in München - nach Bogenhausen, Schatzbogen und Dornach", erläutert Vorstandsvorsitzender Michael Ries: "Bei einem so anspruchsvollen und umkämpften Markt sind wir darauf stolz."

In Rostock entstehen 162 Mikro-Suiten direkt am Ufer der Warnow. Ebenfalls können jetzt auch 7.800 Quadratmeter Mietfläche für Büros in Wildau entwickelt werden, direkt am Stadtrand von Berlin. Ries: "Gelegen zwischen dem kurz vor der Eröffnung stehenden Berliner Flughafen BER und dem neuen Tesla-Werk in Grünheide wird das ein exzellenter Büro-Standort." Um sich für solche steigenden Entwicklungsvolumen, ein stärkeres Gewicht von Wohnprojekten und deren schlüsselfertige Realisierung zu wappnen, forciert die pantera AG in Zusammenarbeit mit Nexity zudem den Ausbau der Construction Management GmbH.

Nexity unterstützt seine Kunden in allen Fragen rund um die Immobilie Nexity bietet eine breite Palette an Beratung und Know-how, Produkten, Dienstleistungen und Lösungen für Einzelpersonen, Unternehmen und Kommunalverwaltungen, um den unterschiedlichsten Bedürfnissen der Kunden optimal gerecht zu werden. Die Organisation umfasst die Geschäftsbereiche Immobilienvermittlung, Management, Design, Entwicklung, Planung, Beratung sowie damit verbundene Dienstleistungen. Neben den Kundenbedürfnissen wird besonderes Engagement auch der Bewahrung von Umwelt und gesellschaftlichem Miteinander entgegengebracht. Nexity ist im SRD und im Euronext-Compartment A gelistet. Nexity ist in den folgenden Indizes enthalten: SBF 80, SBF 120, CAC Mid 60, CAC Mid & Small und CAC All Tradable Ticker-Symbol: NXI - Reuters: NXI.PA - Bloomberg: NXI:FP ISIN-Code: FR0010112524

Kontakt: Domitille Vielle - Leiterin Investor Relations - T: +33 (0)1 85 55 19 34 - E: investorrelations@nexity.fr Géraldine Bop - Stellvertretende Leiterin Investor Relations - T: +33 (0)1 85 55 18 43 - E: investorrelations@nexity.fr

Über die pantera AG Die pantera AG mit Hauptsitz in Köln entwickelt und vermarktet Immobilien. Neben Objekten für private Kapitalanleger und Selbstnutzer bietet die pantera AG auch speziell für institutionelle Investoren wie Fonds, Pensionskassen oder Versicherungen konzipierte Development-Projekte an. Die Marken-Architektur der pantera AG umfasst die vier Bereiche Classic (revitalisierte Denkmalschutz-Objekte), Design, Premium und Rendite. Zum Entwicklungs-Portfolio gehören auch voll eingerichtete Apartments für Studenten, Manager oder Senioren. Damit bietet die pantera AG bundesweit Objekte für unterschiedlichste Nutzungen. Seit März 2020 gibt es eine enge strategische Kooperation der pantera AG mit dem französischen Unternehmen Nexity, dem größten Wohnimmobilienentwickler Europas. Diee Zusammenarbeit verschafft der pantera AG Ressourcen für eine bundesweite Expansion und ermöglicht es Nexity als integriertem Anbieter von Immobilienentwicklungen und -dienstleistungen zugleich, den Markteintritt in Deutschland auf einer vorhandenen und marktführenden Projektpipeline aufzubauen. Vorsitzender des Vorstandes der pantera AG ist Michael Ries.

Kontakt: HermesMedien - Wolfgang Ludwig Tel.: +49 (0)221 - 29219282 Mobil: +49 (0)171 - 9335134 E-Mail: wolfgang.ludwig@hermesmedien.de

pantera AG - Katrin Schwickert Salierring 32, 50677 Köln Tel.: +49 (0)221 - 9977300 Web: http://www.pantera.de

Haftungsausschluss Die Informationen, Annahmen und Schätzungen, die das Unternehmen vernünftigerweise zur Definition seiner Ziele verwenden könnte, können sich im Laufe der Zeit ändern, insbesondere aufgrund wirtschaftlicher, finanzieller und wettbewerbsbedingter Unsicherheiten. Darüber hinaus ist es möglich, dass einige der in Abschnitt 2 des Registrierungsformulars beschriebenen Risiken, die am 4. April 2019 bei der AMF unter der Nummer D.19-0272 eingereicht wurden, Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit des Konzerns und die Fähigkeit des Unternehmens haben könnten, seine Ziele zu erreichen. Dementsprechend kann das Unternehmen keine Zusicherung geben, ob es seine erklärten Ziele erreichen wird, und übernimmt keine Haftung oder Verpflichtung dafür, diese Informationen zu aktualisieren oder anderweitig zu überarbeiten.

(Ende)

Aussender: Ludwig Wolfgang Ansprechpartner: Wolfgang Ludwig Tel.: +49 221 29219282 E-Mail: mail@ludwig-km.de Website: www.pantera.de

[ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20201021008 ]

(END) Dow Jones Newswires

October 21, 2020 01:11 ET (05:11 GMT)