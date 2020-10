CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 22.10.2020;Das Instrument WG3N CA2705413037 EAST ASIA MINLS NEW EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 21.10.2020 und ex Kapitalmassnahme am 22.10.2020

The instrument WG3N CA2705413037 EAST ASIA MINLS NEW EQUITY is traded cum capital adjustment on 21.10.2020 and ex capital adjustment on 22.10.2020

