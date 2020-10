Der amerikanische Netzwerkausrüster Cisco Systems (ISIN: US17275R1023, NYSE: CSCO) wird an diesem Mittwoch eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 36 US-Cents je Aktie an die Investoren ausschütten. Record date war der 2. Oktober 2020. Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,44 US-Dollar ausbezahlt. Dies entspricht beim aktuellen Börsenkurs von 39,20 US-Dollar (Stand: 20. Oktober 2020) einer Dividendenrendite von 3,67 Prozent. Cisco ...

Den vollständigen Artikel lesen ...