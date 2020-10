Vonseiten des Terminmarktes verspricht es ein positiver Start in den Tag zu werden. Alle wichtigen Futures liegen im Plus, wobei sich der DAX-Future und die US-Futures nichts nehmen. Kurz vor Eröffnung der Vorbörse in Europa wird der DAX-Future über 12.770 Punkten (+0,50 %) gesehen. Analog dazu der S&P 500 Future, der knapp unter 3.450 Punkten (+0,49 %) notiert. Insbesondere für den DAX-Future ist das eine Stimmungswende. Gestern sah es noch anders.Frankfurt fehlte am Dienstag erneut der Auftrieb. Während sich die Wall Street mit einem gewissen Optimismus durch die durchwachsenen Zahlen für das 3. Quartal arbeitet, bleibt die Stimmung am deutschen Finanzplatz im Keller. Alle deutschen Benchmarks sanken am Dienstag. Der DAX gab -0,92 % auf 12.736,95 Punkte ab und der TecDAX sank sogar um -1,35 % auf 3.109,40 Punkte.

