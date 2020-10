Im Kampf gegen Covid19 sorgen der Pharmariese Pfizer und der deutsche Kooperationspartner Biontech für Erleichterung bei den Investoren. Pfizer und das deutsche Biotech-Unternehmen planen in einem Eilverfahren einen Corona-Impfstoff schon Ende November 2020 auf den Markt zu bringen, wenn die letzten Studienergebnisse ein positives Ergebnis liefern. Schon Ende Oktober wird klar sein, ob es einen Impfstoff von den beiden Partnern geben wird. Neben Moderna und der britischen Astra Zeneca gehören die beiden zu den führenden Unternehmen im Rennen um einen Corona-Impfstoff. Biontech hatte in Aussicht gestellt, dass von dem Impfstoff bei einer Genehmigung bis Ende 2020 weltweit bis zu 100 Millionen Einheiten und bis Ende 2021 rund 1,3 Milliarden Einheiten hergestellt werden könnten..Zum Chart.Aufgrund der ermunternden Nachrichten konnte Pfizer in den letzten drei Handelstagen gegen den Trend am Markt um knappe 4 % zulegen und nähert ...

