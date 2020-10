21.10.2020 - Die Baumot Group AG (ISIN: DE000A2G8Y89), Anbieter im Bereich der Abgasnachbehandlung, bekommt ABE's am laufenden Band und sollte jetzt langsam mal loslegen mit den Einbauten der Nachrüst-Kitts. Die Corona-Lock-Down-Maßnahmen haben den Lauf empfindlich gebremst, und jetzt wieder Corona - neue lokale Lock-downs in den avisierten Märkten. Deises Jahr wird so zum "verlorenen Jahr" für die angestrebte Umsatzexplosion. Die Eigenkapitalsituation konnte dieses Jahr überzeugend gesichert und ausgenaut werden - wegen der hochgesteckten Umsatzziele mit den neuen zugelassenen Lösungsansätzen ...

