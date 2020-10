Pfizer will die Produktion in Perth im Jahr 2023 stillegen und sich Anfang 2024 vom Standort zurückziehen. Der Pharmakonzern stellt in Pereth Onkologie-Präparate für die Behandlung von Krebserkrankungen her, sowie Injektionslösungen für den australischen und neuseeländischen Markt. Ein Teil der Produktion ...

Den vollständigen Artikel lesen ...