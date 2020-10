DJ Nestle wird für das Gesamtjahr optimistischer

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Nahrungsmittelhersteller Nestle hat von Januar bis Ende September zwar von der anhaltenden Dynamik in seinem Nord- und Südamerikageschäft sowie der guten Nachfrage nach den Heimtierprodukten der Marke Purina profitiert und ein organisches Umsatzwachstum verzeichnet. Nominal ging der Umsatz unter anderem wegen Verkäufen von Unternehmensteilen jedoch zurück. Für das Wachstum im Gesamtjahr sind die Schweizer nun gleichwohl optimistischer.

Hatte Nestle im Sommer noch ein organisches Umsatzplus in einer Bandbreite von 2 bis 3 Prozent für 2020 in Aussicht gestellt, geht der Konzern nun von einem organischen Umsatzwachstum von "um die 3 Prozent" aus. Die bereinigte operative Ergebnismarge will Nestle im Gesamtjahr erhöhen.

In den ersten neun Monaten ging der Konzernumsatz auf 61,91 Milliarden Schweizer Franken von 68,37 Milliarden Franken im Vorjahr zurück. Das lag auch daran, dass Nestle Konzernteile verkaufte, und ein starker Franken zusätzlich belastete. In ungeraden Quartalen veröffentlicht Nestle keine Gewinnzahlen.

Organisch erzielte Nestle ein Wachstum von 3,5 Prozent. Das interne Realwachstum betrug 3,3 Prozent. Im dritten Quartal lag das organische Wachstum bei 4,9 Prozent.

Im Sommer hatte Nestle angekündigt, die schlecht laufenden lokalen Wassermarken in Nordamerika verkaufen zu wollen. Dazu erklärte Nestle nun, die Prüfung der strategischer Optionen für Teile des Wassergeschäfts in Nordamerika seien auf Kurs und soll Anfang 2021 abgeschlossen sein. Der künftige Fokus Nestles liegt auf margen- und wachstumsstarke Premiummarken wie San Pellegrino.

October 21, 2020

