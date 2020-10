21.10.2020 - Durch die letzten Aufträge in den Niederlanden und Polen hat NEL Asa (ISIN: NO0010081235 ) gezeigt, dass man auch ohne NIKIOLA Aufträge "reinholen" kann. Und auch in den Büchern Nel's schlummern noch Beteiligungen, deren Wert erst durch einen Börsengang richtig ermessen werden werden kann. Everfuek soll an den Osloer Merkur-Markt, ein Segment des Börsenplatzes - nach Vollzug des derzeit laufenden Private Placements an dem sich auch Nel mit knapp 1 Mio. EUR beteiligt.. So wird bei Everfuel, die 19.9% Beteiligung Nels, eine Start-Marktkapitaliserung von rund 120 Mio. EUR möglich - ...

