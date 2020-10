21.10.2020 - Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650)platzierte erfolgreich eine Anleihe über 50 Mio. EUR und erhöhte auf 70 Mio. EUR - Geld für eine kräftige Expansion, die aggressiv die aktuell gebotenen Chancen nutzen soll - allein bisher 7 Transaktionen in 2020 zeigen die aktive Rolle, die Mutares übernehmen will. UND SO WEITER AUF EXPANSIONSKURS: "Angesichts der sich bietenden Möglichkeiten durch die wirtschaftlichen Herausforderungen und dank der zusätzlichen finanziellen Flexibilität durch die im August 2020 erfolgreich durchgeführte Aufstockung der platzierten Anleihe von EUR 50 ...

