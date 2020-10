LONDON (dpa-AFX) - Die staatliche Verschuldung Großbritanniens hat infolge der Corona-Krise den höchsten Stand seit 60 Jahren erreicht. Die öffentliche Schuldenquote habe Ende September 103,5 Prozent betragen, teilte das Statistikamt ONS am Mittwoch in London mit. Das sei der höchste Stand seit dem Jahr 1960. Die Schuldenquote gibt das Verhältnis von Schuldenstand zur Wirtschaftsleistung (BIP) an. Der Schuldenstand betrug Ende September rund 2,06 Billionen Pfund.

In den ersten sechs Monaten des Fiskaljahres, das in Großbritannien Anfang April beginnt, sei die öffentliche Verschuldung um knapp 260 Milliarden Pfund gestiegen, teilte das ONS weiter mit. Wie auch andere Länder hat Großbritannien seine Neuverschuldung in Reaktion auf die Virus-Pandemie stark ausgeweitet. Die Finanzmittel dienen unter anderem der Unterstützung betroffener Arbeitnehmer und Unternehmen./bgf/ssc/stk