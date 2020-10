Das Nel-Spin-off Everfuel rückt dem Listing am Merkur Market an der Börse in Oslo näher. Laut dem Unternehmen konnte die Privatplatzierung erfolgreich abgeschlossen werden. Und Everfuel ist dem Vernehmen nach auf eine hohe Nachfrage gestoßen - ein erfolgreicher Start an der Börse bahnt sich somit an.Wie geplant hat Everfuel 13,2 Millionen neue Aktien zu 22 Norwegische Kronen bei Investoren platziert. Die Privatplatzierung stieß bei norwegischen, nordischen und internationalen Investoren von hoher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...