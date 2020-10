Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX kämpft in dieser Woche darum, nicht zu sehr an Boden zu verlieren. Gestern rutschte der Leitindex unter die Marke von 12.800 Punkten. Immerhin sieht die Vorgabenseite besser aus als an den Vortagen. Die US-Börsen schlossen leicht im Plus. Bei den Einzelwerten geht es heute um Netflix, Snap, Tencent, Alibaba, Pinduoduo, Lufthansa, MTU, Shop Apotheke, Teamviewer und HelloFresh. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Franziska Schimke mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.