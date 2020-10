LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Fresenius SE vor Zahlen von 55 auf 54 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das dritte Quartal dürfte zwar eine Verbesserung im Vergleich zum Vorquartal bringen, schrieb Analyst Hassan Al-Wakeel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die dürfte aber nicht ganz so stark ausfallen wie zuvor von ihm erwartet. Vamed laste auf dem Tempo der Erholung. Mittelfristig sehe es fundamental aber gut aus./mf/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2020 / 17:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2020 / 17:19 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005785604

FRESENIUS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de