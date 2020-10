Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der Trading-Tipp des Tages ist diesmal Bilfinger. Die Aktie ist heute deutlich im Plus und führt damit den SDAX an. Kurstreiber sind Übernahmespekulationen. Aus technischer Sicht wird es damit hochspannend. Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR mit allen Einzelheiten zum Trading-Tipp des Tages. Mit welchem Produkt Sie von der zukünftigen Entwicklung des Wertes profitieren können, erfahren Sie in diesem Video.