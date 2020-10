Der NASDAQ ist dieses Jahr wohl der faszinierendste Index für Privatanleger. Trotz Corona-Pandemie ist der Technologieindex auch in diesem Jahr in steile Höhen gestiegen dank der vielen spannenden Konzerne, die als Gewinner der zunehmenden Digitalisierung gelten. Abseits der Amazons, Facebooks und Netflixs in Übersee gibt es jedoch auch in Deutschland eine Reihe von Technologiekonzernen, die eine rosige Zukunft versprechen. Klar, bis auf den deutschen Weltmarktführer SAP sucht man diese Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...