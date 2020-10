Defensive Dividenden Aktien mögen viele konservative Anleger in ihrem Depot haben. Sie zeichnen sich oftmals durch geringere Schwankungen aus und verfügen über entsprechend höhere Anteile an planbaren Umsätzen. Gleichzeitig können defensive Aktien auch über ein starkes Markenportfolio oder einen hohen Marktanteil verfügen, die weitere Sicherheiten für Anleger bieten. Eine ideale Aktie also für die Ewigkeit? Das mag sein, solange das Geschäftsmodell in seinen Zukunftsaussichten nicht durch disruptive ...

Den vollständigen Artikel lesen ...