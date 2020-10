Paukenschlag von GM. Der US-Autohersteller hat den GMC Hummer EV vorgestellt. Der Elektro-Koloss wird ab Herbst 2021 ausgeliefert und will mit 1.000 PS den Cybertruck-Plänen von Elon Musk in die Parade fahren. GM kommt spät in den Markt, dafür mit viel Marketing-Wucht.Der US-Sportler LeBron James wurde bereits Anfang des Jahres von GM für einen Werbespot gebucht und hat nun - wohl nicht so spontan wie es scheint - ein neues Video des Tesla-Rivalen auf Twitter geteilt mit dem Worten. "Ich kann nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...