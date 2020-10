Unser Börsen-Frühstück für Sie: Die Märkte sortieren sich neu, weil sich die Welt rasant verändert. Wir werfen heute einen Blick auf das IPO von COMPLEO , die Zahlen von NETFLIX, SNAP, RECKITT BENCKISER und LOGITECH, sowie auf die geschickte Expansionspläne von TENCENT und ALIBABA.

Nach dem schwachen Tag am deutschen Aktienmarkt machte es die Wall Street besser. New York zeigte sich gestern moderat freundlich. Zwischen 0,3 und 0,4 % konnten DOW Jones, S&P500 und NASDAQ100 zulegen. Der Dax kann die Vorlage nicht aufnehmen und tendiert etwas schwächer in der ersten Handelsstunde. Die Umsätze fallen als Impulsgeber aus. Sie lagen diese Woche deutlich unter dem Durchschnitt. Bleiben die Unternehmen selbst. Die Berichtssaison des dritten Quartals läuft. Bedeutender sind aber die Ausblicke und Prognosen. Sie liefern interessante Einblicke und bewegen die Kurse. Wir schauen genauer hin, doch zunächst ein IPO:

ISIN: CH0025751329, GB00B24CGK77

Den vollständigen Artikel lesen ...