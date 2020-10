Die letzte große Aufwärtsbewegung von SAP reichte bis ganz knapp an das projizierte Kursziel am 138,2 % Fibonacci-Retracement heran, allerdings hat sich bereits an der Kursmarke von 143,20 Euro eine Trendwende eingestellt. Diese wurde im Spätsommer durch ein klares Doppelhoch bestätigt, seit September ist die Aktie deutlich am Fallen und unterschritt im Zuge dessen in dieser Woche sogar ihre Höchststände aus Februar dieses Jahres. Heute geht es weiter abwärts, die Unterstützung aus Ende September kippt allmählich. Dadurch scheint eine Korrekturausdehnung nicht eine Frage der Zeit zu sein, sondern ist Fakt und kann für den Aufbau von kurzfristigen Short-Positionen herangezogen werden.

EMA 200 im Fokus

Die anhaltende Schwäche ...

