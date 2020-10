Die Infektionszahlen in Europa und auch in Deutschland steigen weiter und damit bleibt die Corona-Pandemie an der Börse das beherrschende Thema. Der Deutsche Aktienindex fällt in diesen Minuten aus seiner Seitwärtsspanne zwischen 12.750 und 12.950 Punkten, was zeitnah weitere Verluste nach sich ziehen könnte. Zu groß ist die Angst der Anleger vor flächendeckenden Lockdowns, die die konjunkturelle Erholung vom ersten Schock im Frühjahr schon wieder beenden könnte, bevor sie so richtig begonnen hat. ...

