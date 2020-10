DJ PTA-News: NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA: NorCom launcht Produkt für den produktiven Einsatz individualisierter Künstlicher Intelligenz im gesamten Unternehmen

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

München (pta017/21.10.2020/10:23) - NorCom bietet mit DaSense 2020 ein neues Produkt, das Datenmanagement mit Datenanalyse verbindet und mit Künstlicher Intelligenz (KI) anreichert. DaSense ermöglicht es Unternehmen, schnell und effizient KI-Verfahren passend zu ihren Geschäftsprozessen auszurollen. Diese indivi-duellen KI-Verfahren können, neben den bereits in DaSense integrierten Standard-KI-Modulen, schnell unternehmensweit in Produktion gebracht werden.

Intelligente KI-Methoden haben inzwischen einen Reifegrad erreicht, der sie für den produktiven Einsatz im Unternehmen qualifiziert. In der Praxis ist der Zugang zu KI-Anwendungen jedoch Data Scientists vorbehalten und der flächendeckende produktive Einsatz im Unternehmen gelingt daher nicht. Diese Lücke schließt DaSense 2020: Es ermöglicht den produktiven Einsatz von individualisierter KI im gesamten Unternehmen.

DaSense 2020 arbeitet auf datei-basierten Informationen, wie natürlichsprachliche Dokumente, Tabellen oder Messdaten und erlaubt so die Verknüpfung von Texten und tabellenartige Informati-onen. DaSense 2020 leistet dies durch eine für Big Data und KI-optimierte Architektur. Es ist durchgängig für die Verarbeitung von Wahrscheinlichkeiten anstatt von ja/nein Informationen ausgelegt, kann alle gängigen Big Data und KI-Backends anbinden und überführt Data Science Auswertungen automatisch in endbenutzertaugliche Applikationen.

"Der intelligente Umgang mit Unternehmensdaten wird immer mehr zum ausschlaggebenden Faktor für künftigen Geschäftserfolg. Sei es innovative Produkte zu entwickeln, neue Angebote für den Markt zu definieren, oder qualitativ hochwertig und gleichzeitig effizient zu arbeiten - all das basiert auf verlässlicher Datenanalyse," erläutert Dr. Tobias Abthoff die Motivation für die Entwicklung des neuen Produkts. "Jedoch schaffen große KI-Massenanwendungen wie Spracherkennung oder Chatbots nur ein Gleichziehen mit dem Wettbewerb. Individuelle KI-Anwendungen wiederum sind in der Lage den einzigartigen Kern im Geschäftsmodell eines Unternehmens zu unterstützen und das Unternehmen so vom Wettbewerb abzusetzen. DaSense macht diese individuellen Anwendungen im gesamten Unternehmen verfügbar."

Die Vorteile von DaSense 2020 DaSense unterstützt und automatisiert viele Arbeitsschritte durch firmenspezifische Funktionen. So werden z. B. aus Dokumenten relevante Informationen extrahiert und präsentiert, Berichte automatisch zusammengefasst, Dokumente gefiltert und vorausgewählt oder Beziehungen angezeigt. Zum anderen lassen sich ganze Workflows automatisieren und aus großen Datenmengen auto-matisch KPIs berechnen, komplexe Analysen durchführen und firmenspezifische Reports erstellen und versenden. Analysen mit DaSense 2020 liefern so schnellere und bessere Erkenntnisse.

Weiter werden eine höhere Arbeitsqualität und Effizienz erzielt, da intelligente automatisierte Prozesse in Apps festgeschrieben werden. Fehler werden frühzeitig erkannt und eliminiert. Best Practices stehen allen Mitarbeitern als Basis für Ihre Arbeit zur Verfügung. Im Ergebnis erhalten Unternehmen Impulse für neue Ideen, Produkte oder Angebote und können Innovationen im Unternehmen schneller umsetzen.

DaSense 2020 im Einsatz NorCom bietet mit dem neuen DaSense 2020 eine Basislösung für Unternehmen aller Branchen. Die jeweiligen individuellen Funktionen werden im Rahmen von Projekten umgesetzt, können aber auch vom Unternehmen selbst oder Drittanbietern erstellt werden. NorCom-Kunden, die mit der bisherigen Version von DaSense arbeiten, können problemlos auf das neue DaSense 2020 umstei-gen, ebenso wie EAGLE-Nutzer. DaSense 2020 integriert alle Funktionen der beiden bisherigen Produkte.

(Ende)

Aussender: NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA Adresse: Gabelsbergerstraße 4, 80333 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Julia Keck, IR Tel.: +49 89 93948-0 E-Mail: aktie@norcom.de Website: www.norcom.de

ISIN(s): DE000A12UP37 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1603268580935 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 21, 2020 04:23 ET (08:23 GMT)