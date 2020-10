Im Laufe des letzten Jahrzehnts haben Investoren, die ihr Geld in die heiß gehandelten FAANG-Aktien - Facebook, Amazon (WKN: 906866), Apple, Netflix und Alphabet - investiert haben, den breiteren Markt locker geschlagen. Die Aktienkurse dieser Tech-Riesen sind in den vergangenen zehn Jahren zwischen 398 und 4.800 % gestiegen, während der S&P 500 im Durchschnitt nur 160 % zulegen konnte. Allerdings ist es nicht leicht, dass sich so ein Zuwachs noch einmal wiederholt. Hinzu kommt, dass die kartellrechtlichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...