(shareribs.com) London 21.10.2020 - Der Goldpreis zeigt sich am Mittwoch erneut fester und notiert auf dem höchsten Niveau seit einer Woche. Der US-Dollar setzt seine Abwärtsbewegung fort, belastet von den Spekulationen über ein neues Stimuluspaket in den USA. Der Goldpreis klettert am Mittwoch auf das höchste Niveau seit einer Woche. Dies liegt begründet in den anhaltenden Gesprächen über ein weitere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...