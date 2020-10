Mainz (ots) - Webkonferenz am 10. November für Jugendliche und Lehrkräfte ab 8. Jahrgangsstufe /Web-Talks live bei Youtube und offen für alleDer ARD-Jugendmedientag kommt dieses Jahr direkt als Webkonferenz ins Klassenzimmer. Am Dienstag, 10. November 2020, werden am Vormittag deutschlandweit Web-Talks mit Interviews und interaktiven Diskussionen sowie individuelle Web-Workshops mit Online-Referent*innen für die Klasse angeboten. Hierfür sind bereits über 13.000 Schüler*innen angemeldet.Jetzt noch zu den Web-Talks anmeldenIn zwölf Live-Veranstaltungen stellen sich ARD-Expert*innen den großen Themen der Zeit und den Fragen des Publikums: Was kann ich glauben? Wie vielfältig ist unsere Gesellschaft? Was bedeutet Nachhaltigkeit? Diese Web-Talks finden live bei Youtube statt und sind offen für alle. Jetzt anmelden unter ard.de/jugendmedientag.SWR Angebote: Faktenchecker und WissenDer SWR ist u.a. mit dem Thema "Fake News - kein Problem für dich?" am Start. Kristin Becker nimmt die Teilnehmer*innen mit in ihren Job als Nachrichtenfrau und Faktenfinderin. Bei Ranga Yogeshwar geht es um Wissenschaftsjournalismus in Zeiten von Corona. Wie sieht die Zukunft aus? Wissen und Wissensvermittlung - dafür nimmt sich der Experte Zeit. Kai Witvrouwen von MDR Sputnik ist ein Kenner der LGBTQ+-Szene und räumt in seinem Web-Talk "Pride" mit Vorurteilen auf. Mit Memes und Videos Geld verdienen? Das geht! Dennis Klammer, Jean-Luc Pignon, Maximilian Kamp (Radio Bremen) zeigen es in ihrem Web-Talk "Beruf: Witze machen im Internet".Medienkompetenz als SchlüsselqualifikationWir werden den ganzen Tag überflutet mit Informationen, die per Smartphone immer griffbereit sind. Um sich in diesem News-Dschungel zurecht zu finden, ist Medienkompetenz eine Schlüsselqualifikation in der digitalisierten Gesellschaft. Mit dem ARD-Jugendmedientag teilen Profis ihr journalistisches Know-how mit den Jugendlichen.Mehr Informationen unter http://swr.li/ARD-Jugendmedientag-2020Newsletter "SWR vernetzt" http://x.swr.de/s/swrvernetztnewsletterPressekontakt:Bianca von der Weiden, Tel. 06131 92932742,bianca.von_der_weiden@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4740015