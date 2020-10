Die Bayer-Aktie kennt derzeit nur einen Weg: Nach unten! Heute geht es um rund 2,5% in den Keller auf den tiefsten Stand seit 5 Jahren und seit Jahresstart müssen Bayer-Aktionäre einen Kursverlust in Höhe von rund 40% verbuchen. Zusätzlich zum milliardenteuren Glyphosat-Streit wächst in der Agrarsparte von Bayer auch der Druck im Tagesgeschäft. Corona-Krise und harter Wettbewerb...

