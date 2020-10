Die Aktie von HelloFresh, einem Kochboxen-Zulieferer für Verbraucher mit Sitz in Berlin, befindet sich in einem jahrelangen stabilen Aufwärtstrend. In den Vortagen hat der Titel die obere Begrenzung des steigenden Trendkanals erreicht und befindet sich aktuell in einer normalen Abwärtskorrektur innerhalb des übergeordneten Aufwärtstrends. Es bietet sich eine Long-Chance!AnalyseDie Aktie hat vom Verlaufshoch bei 56,40 Euro bereits wieder deutlich abgegeben und nähert sich nun dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...