Die Nordea Investment Management AB hat Heike Ahrens als neue Direktorin Institutionelle Kunden gewonnen. In ihrer Position berichtet sie an Jan Albers, der das institutionelle Geschäft in Deutschland leitet. Heike Ahrens bringt langjährige Expertise in der Betreuung institutioneller Kunden mit. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...