Die ersten Testberichte zum iPhone 12 und iPhone 12 Pro sind veröffentlicht worden. Die Tester sind sich einig: Es sind - wieder einmal - die besten iPhones. Perfekt sind sie jedoch nicht. Nach Vorstellung der neuen iPhone-12-Modelle am 13. Oktober ist das Embargo für Testberichte des iPhone 12 und 12 Pro kurz vor ihrem Marktstart am 23. Oktober gefallen. Damit erhalten potenzielle Kunden einen ersten Blick auf das, was sie von der neuen iPhone-Generation erwarten können. Viele Änderungen seien eher inkrementell - Highlight sei der neue 5G-Standard, der seine Stärken derzeit aber ...

