Linz (www.anleihencheck.de) - Gestern wurde das Protokoll der Oktober-Sitzung der australischen Notenbank "Reserve Bank of Australia" (RBA) veröffentlicht, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Notenbanker hätten darin eine weitere mögliche Lockerung der australischen Geldpolitik diskutiert. Um die schwächelnde Wirtschaft zu unterstützen und die gestiegene Arbeitslosigkeit (7,0%) wieder einzudämmen, könnte der Leitzzinssatz auf null gesenkt werden. Zu Beginn der Corona-Krise im März habe die RBA den Leitzinssatz bereits von 0,75% auf 0,25% gesenkt. ...

