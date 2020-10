DJ Wirtschaftsstabilisierungsfonds sichert jetzt auch Anleihen mit Garantien ab

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) sichert nun auch Anleihen mit Garantien ab, um Unternehmen in der Corona-Krise Kapital zu verschaffen. Das Bundeswirtschaftsministerium betonte, der WSF biete neben individuellen Strukturierungen ausgewählte Instrumente mit weitgehend standardisierten Konditionen. Um den Bedarf der kapitalmarktorientierten Wirtschaft besser zu decken, gebe es im WSF mit den "Garantien für Anleihen" nun ein weiteres Instrument mit weitgehend standardisierten Konditionen.

Ziel sei es, Liquiditätsengpässe von Unternehmen zu beheben und ihre Finanzierung am Kapitalmarkt zu unterstützen. Damit werde insbesondere größeren Mittelständlern der Zugang zum Kapitalmarkt erleichtert und neben der Bankfinanzierung eine weitere Finanzierungsmöglichkeit eröffnet. "Die weitgehende Standardisierung ermöglicht dabei zügige Entscheidungen", betonte das Wirtschaftsministerium.

Mit dem WSF will die Regierung die Wirtschaft in Folge der Coronavirus-Pandemie stabilisieren. Mit einem Gesamtvolumen von bis zu 600 Milliarden Euro stellt er laut Wirtschaftsministerium Unternehmen branchenübergreifend Stabilisierungsmaßnahmen zur Stärkung ihrer Kapitalbasis und zur Überwindung von Liquiditätsengpässen bereit. Der Fonds richte sich an Unternehmen der Realwirtschaft, deren Bestandsgefährdung erhebliche Auswirkungen auf den Wirtschaftsstandort oder den Arbeitsmarkt in Deutschland hätte. Vorgesehen sind Garantien des Bundes und direkte Rekapitalisierungen.

