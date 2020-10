Enttäuschte Erwartungen bei Netflix. Die Aktie nachbörslich in New York und im deutschen Handel am Mittwoch im Keller. Nutzt sich der Corona-Effekt ab? Netflix hat mehr Umsatz erzielt als erwartet, aber deutlich weniger Gewinn als geschätzt. Und auch der Ausblick ist nicht filmreif. Die Börsen-Reaktion ist drastisch. "Langfristig könnte Netflix aufgrund des starken Wettbewerbs (u.a. Disney+ und Amazon Prime) und des hohen Verschuldungsgrades operativ Probleme bekommen.", erwartet Emil Jusifow vom Anlegermagazin Der Aktionär. Antje Erhard berichtet von der Frankfurter Börse. Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv ?? Folgt uns hier:?? ?? Facebook: https://de-de.facebook.com/aktionaer/ ?? Twitter: https://twitter.com/aktionaer ?? Instagram: https://www.instagram.com/deraktionaer/