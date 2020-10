Das Thema Geldanlage hat in Corona-Krise Schub bekommen: Der Handel mit Wertpapieren floriert Abzulesen an Zahlen der Neobroker und an Handelserträgen der Großbanken. Auch digitale Vermögensverwalter, sogenannte Robo Advisor, haben sich in den vergangenen Monaten gut geschlagen - doch was können sie, wenn die Börsen wieder wackeln? In der Krise haben die Deutschen die niedrigen Kursniveaus zum Einstieg in Aktien genutzt. Bleiben sie auch dabei, wenn die Börsen wackeln? Was können diese Robo-Advisor, von denen es allein in Deutschland mehr als 30 gibt - mit unterschiedlichen Modellen und vor allem: unterschiedlichen Anlage-Summen? Machen die Broker ihnen das Geschäft streitig? Madeleine Sander, CFO von Hauck & Aufhäuser im Gespräch mit Moderatorin Antje Erhard. Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv ?? Folgt uns hier:?? ?? Facebook: https://de-de.facebook.com/aktionaer/ ?? Twitter: https://twitter.com/aktionaer ?? Instagram: https://www.instagram.com/deraktionaer/