NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Merck KGaA auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 127 Euro belassen. Der Pharma- und Chemiekonzern habe bestätigt, dass eine klinische Studie mit dem Medikament Keytruda und dem generischen Wirkstoff Bintrafusp wie geplant und ohne die Ausweitung der Testpersonenzahl fortgesetzt werde, was verschiedene Interpretationsmöglichkeiten eröffne, schrieb Analyst James Quigley in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er gehe eher davon aus, dass die Patientenzahl bei positiven Ergebnissen aufgestockt worden wäre. Zwar sei der Einfluss von Bintrafusp auf den Unternehmenswert nur gering. Doch die optimistischsten Erwartungen dürften erst einmal passé sein./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2020 / 03:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006599905

