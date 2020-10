NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Munich Re nach Eckdaten für das dritte Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 275 Euro belassen. Dass sich in der Rückversicherungssparte die coronabedingten Schäden auf etwa 800 Millionen Euro summierten, liege auch an einer höheren Zahl von Naturkatastrophen sowie Schäden durch menschliches Verschulden auf überdurchschnittlichem Niveau, schrieb Analyst Emanuele Musio in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Markterwartungen für das laufende Jahr könnten sinken./gl/mis



